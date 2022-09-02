埃克森美孚（Exxon Mobil）、殼牌公司（Shell）周四證實，將加州石油合資事業Aera以40億美元出售予德國資產管理業者IKAV ，結束長達25年的合夥關係。

Aera曾是加州最大石油生產商之一，此交易反映兩家石油巨擘在石油與天然氣價格高漲之際，趁此契機拋出成熟的能源資產，以因應降低溫室氣體排放策略。

IKAV手中管理25億歐元（約24.9億美元）資產，並擁有風力、太陽能、地熱、石油、天然氣事業，兩年前甫向英國石油（BP）買下科羅拉多州天然氣部門。