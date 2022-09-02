埃克森美孚（Exxon Mobil）、殼牌公司（Shell）周四證實，將加州石油合資事業Aera以40億美元出售予德國資產管理業者IKAV ，結束長達25年的合夥關係。
Aera曾是加州最大石油生產商之一，此交易反映兩家石油巨擘在石油與天然氣價格高漲之際，趁此契機拋出成熟的能源資產，以因應降低溫室氣體排放策略。
IKAV手中管理25億歐元（約24.9億美元）資產，並擁有風力、太陽能、地熱、石油、天然氣事業，兩年前甫向英國石油（BP）買下科羅拉多州天然氣部門。
埃克森美孚（Exxon Mobil）、殼牌公司（Shell）周四證實，將加州石油合資事業Aera以40億美元出售予德國資產管理業者IKAV ，結束長達25年的合夥關係。
Aera曾是加州最大石油生產商之一，此交易反映兩家石油巨擘在石油與天然氣價格高漲之際，趁此契機拋出成熟的能源資產，以因應降低溫室氣體排放策略。
IKAV手中管理25億歐元（約24.9億美元）資產，並擁有風力、太陽能、地熱、石油、天然氣事業，兩年前甫向英國石油（BP）買下科羅拉多州天然氣部門。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。