「台中市寶島甘露梨果品評鑑活動」2日舉行。（台中市府提供）

寶島甘露梨果實碩大、果核小而不酸，並帶有淡淡的甘蔗香氣。（台中市府提供）

台中市后里區農會為推廣台中市優質農特產品，並提升寶島甘露梨果品品質、讓消費者安心選購，2日在月眉觀光糖廠餐廳舉辦「台中市寶島甘露梨果品評鑑活動」，共60組農民報名參賽，最終由農友黃志忠拔得頭籌，榮獲今年度「寶島甘露梨王」。

經評審仔細品嘗、評分後，由后里區黃志忠勇奪第一，第2名則為后里區柯遜月、蔣新棟，第3名分別為后里區吳昌明、蔣金能、楊黨華。第1名可獲得獎金2萬元，第2名獎金1萬元，第3名獎金5000元，並均可獲贈獎牌。

台中市農業局提到，寶島甘露梨是苗栗縣卓蘭鎮劉申權先生耗時20多年，以台中區農業改良場培育的晶圓梨和新興梨等品種，親本培育而成；可適應台灣氣候，易栽植且果實碩大、果核小而不酸，並帶有淡淡的甘蔗香氣，2018年3月23日也通過行政院農業委員會性狀檢定及品種權審議，取得寶島甘露梨的植物品種權，其產期約在每年的7月底至9月初，口感細緻，富含水分、維他命、鈣、膳食纖維等營養，有「高接梨界LV」的別稱，是適合夏日消暑解渴的果品。

農業局指出，寶島甘露梨是台灣自己培育出來的品種，甜美多汁好管理，已是國產優質梨穗的主要來源，台中市約有440位農民已取得品種授權可合法生產，面積約700公頃，年產量約1萬4000公噸，主要栽培地區分布於和平、東勢、后里及石岡等地；目前正值台中高接梨產期，熱情邀請大家把握最佳賞味期，品嘗、選購台中在地爽脆多汁的優質梨果，歡迎撥打后里區農會04-25565116訂購專線。

今日活動由市議員王朝坤、農業局科長林春良，后里區農會理事長劉萬祥、常務監事許錦坤、總幹事陳清琪，及保證責任台灣省青果運銷合作社台中分社代表、東勢區、外埔區農會代表一同共襄盛舉。