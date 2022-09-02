歐洲籃球錦標賽熱鬧開打，德國隊在家鄉科隆對戰法國，賽前出現盛大一幕，德國籃協特別為傳奇球星諾威茲基(Dirk Nowitzki)舉行國家隊球衣退休儀式，在眾人面前高掛14號戰袍，表揚對這位天王的敬重，而他也是德國史上首位獲得國家隊球衣退休的球員，偉大一刻讓獨行俠老闆庫班(Mark Cuban)等人都前來共襄盛舉。

The jersey goes up! 🇩🇪



A true legend of the game, @swish41 gets his #14 jersey retired by Germany! 🙇#EuroBasket x #BringTheNoise pic.twitter.com/YbgOK4O44t — #EuroBasket 2022 (@EuroBasket) September 1, 2022

德國在地主出戰法國，終場以76：63獲勝，不過此戰更搶眼的莫屬諾威茲基的球衣退休儀式，賽前德國籃協舉行隆重典禮，將諾威茲基德國隊14號戰袍緩緩升起，這一刻受到全世界關注，獨行俠老闆庫班、昔日隊友奇德(Jason Kidd)、芬利(Michael Finley)都前來慶祝，代表斯洛維尼亞的獨行俠球星東契奇(Luka Doncic)也在場。

對此諾威茲基相當感動，感謝2002年一同拿下世界盃銅牌的隊友：「這是莫大榮耀，我一直很喜愛替國家隊打球，也總是付出所有，成員幾乎都到齊，非常感謝他們，沒有他們，就不可能達成我的成就。」此外他還特別向庫班致敬說道：「每年夏天，你總是支持我為國出戰，你知道這對我來說非常重要，為此我真的非常感激！」

The jersey of the German GOAT is retired to the rafters in Cologne.



Thank you for everything you have done for our game Dirk 🇩🇪🐐@EuroBasket x @swish41 #EuroBasket #BringTheNoise pic.twitter.com/ajDIapshYJ — FIBA (@FIBA) September 2, 2022

諾威茲基1997年開始為國效力，最後一次亮相是在2015年的歐錦賽，這段期間共出賽153場，貢獻19.7分9.7籃板1.6助攻，幫德國在2002年美國世錦賽力奪銅牌、2005年歐錦賽獲得銀牌，更獨攬這兩次賽會MVP。而今年1月他的獨行俠41號戰袍也在主場被高掛，去年更入選NBA歷史75大球星，44歲的諾威茲基退休後仍持續發光發熱！