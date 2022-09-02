財政部表示，今年下半年7到12月各期統一發票開出1000萬元特別獎1組、200萬特獎1組頭講到六獎各3組。雲端發票專屬獎100萬元30組、2000元1萬6000組、800元10萬組及500元215萬組，500元雲端發票多較上半年50萬組。
依照財政部所公布，今年上半年統一發票每期開出特別獎1組、特獎1組，頭獎至六獎各3組；雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2000元獎16000組、800元獎10萬組及500元獎165萬組
財政部表示，今年下半年7到12月各期統一發票開出1000萬元特別獎1組、200萬特獎1組頭講到六獎各3組。雲端發票專屬獎100萬元30組、2000元1萬6000組、800元10萬組及500元215萬組，500元雲端發票多較上半年50萬組。
依照財政部所公布，今年上半年統一發票每期開出特別獎1組、特獎1組，頭獎至六獎各3組；雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2000元獎16000組、800元獎10萬組及500元獎165萬組
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