工筆畫家邱淑雅在台南民治市政中心一樓舉辦畫展，現場擺放33件作品。（台南市府提供／李俊淇台南傳真）

工筆畫家邱淑雅師從佛像畫名家王姿尹老師，擅長佛畫與花鳥，曾為畫飛天佛畫走訪敦煌石窟，即日起至9月29日在台南民治市政中心一樓大廳辦理「琡藝雅緻」繪畫個展，為市府打造出一條全新不同的藝術廊道。

邱琡雅畢業於東方工專美工科，創設「夢裡夏慕繪圖工作室」，從事兒童繪畫教學及插畫、電繪、手繪漫畫創作。近年因緣親近佛法，向佛像畫名家王姿尹老師學習工筆佛畫與花鳥，連年在佛光山南台別院參展，曾為了畫飛天佛畫走訪敦煌石窟，這經歷也讓工筆畫藝更為精進。

邱琡雅表示，當初向王姿尹老師學習工筆佛畫4年後，再習工筆花鳥，除上班外也要上課，就算熬夜也要將兩邊事情都完成，堅持11年從未放棄，後因協助淨空法師的極樂寺畫了2年的月曆，畫藝備受肯定，獲薦到鴻仁國小擔任國畫老師。

邱指出，初學工筆畫，從細緻的宋代工筆入門，醉心臨摹古畫。後來驚艷清代宮廷畫師朗世寧的圖，認識結合西畫更立體的畫法。有別古典傳統筆法，臨摹現代畫家畫作，用自己所學去臨摹出礦彩的鮮豔及筆法，結合水彩畫法，讓筆法更具變化。

秘書處指出，「琡藝雅緻」展覽所展出33幅工筆花鳥畫，均是邱琡雅近年新作。不管濃脂艷翠的孔雀、閒適野趣中的麻雀，清新迎風的荷、婷婷玉立的蘭，皆各有逸趣；另兩幅「梅開眼笑」與「桃花舞春風」，兩件作品是地母廟前的石獅，當時拍的是同一隻但不同角度，創作時用不同的花表達出季節以寓意人生的更迭，畫家借物抒情，其工筆功力純熟無暇。

秘書處提醒，「琡藝雅緻」繪畫個展即日起至9月29日在民治市政中心一樓大廳，展出時間為每周一至周五為上午9點至下午5點；因應防疫需要，提醒參觀來賓戴口罩，量測體溫後進入展廳欣賞。