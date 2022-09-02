BA.5疫情漸起，外界關注次世代疫苗採購進度，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今表示，目前國內預計採購的是莫德納「原始病毒株+BA.1」雙價疫苗，食藥物署將於今天下午3點召開緊急授權（EUA）審查會議，如順利通過，預計下周一召開ACIP會議，力拼9月底到貨、10月初開打。

歐盟及美國近期陸續通過莫德納次世代疫苗緊急授權（EUA），王必勝說明，莫德納雙價疫苗有兩種，一種是歐盟通過的「原始病毒株+BA.1」，一種是目前僅在美國通過的「原始病毒株+BA.5」，現在指揮中心進行採購的是前者。

王必勝表示，如今天EUA審查會議順利通過，預計下周一召開衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議，專家委員會根據疫苗公司提供的資料，並評估國內現行接種狀況，決定從什麼年齡層開始打、間隔多久，其中包括已打第3劑、第4劑以及曾經染疫者，都須等到ACIP下開會結果，提供指揮中心做參考。

至於預計採購數量及期程，王必勝表示，須待ACIP開會之後，才會決定要進多少數量，並強調「疫苗採購小組都已經準備好，一有消息就會準備疫苗」，最快預計在9月底前進貨，目標是在10月初開始施打，如果能夠早就盡量更早。

至於美國日前通過的原始病毒株+BA.5雙價疫苗，王必勝說明，藉由相關報導及資料發現，美國是以非典型的做法審查該疫苗，一部分是動物實驗，另一部分是人體實驗；將持續關心，後續是否有更多人體施打的安全性、效價等資料，再送給食藥署審核，但目前尚未收到相關資料。