國民黨台北市議員張斯綱今天在質詢時問柯，中天是不是匪台？柯文哲回應，每個人當然可以有自己的意見，但不需把人家貼標籤貼成這樣。（摘自議會YT／楊亞璇台北傳真）

聯電創辦人曹興誠昨日槓上《中天新聞》，竟怒斥中天匪台，中天已聲明中天將採取法律途徑，維護中天全體新聞工作者的名譽。台北市長柯文哲今在議會備詢談及此事，直言曹興誠言語過於激烈」、不應貼標籤，應尊重每個人的存在。

曹興誠昨日召開記者會，宣布投入10億元資助「30萬實彈神射手」及「黑熊勇士訓練」計畫，他批評中國清零政策「非常愚蠢」，病毒跑來跑去，怎可能清零？而中天新聞記者提問，前衛福部長陳時中以前也提出清零，難道你也質疑陳時中政策嗎？沒想到竟曹興誠反問，你是哪個報社？記者回應是中天後，遭曹嗆匪報並拒答。

國民黨台北市議員張斯綱今天在質詢時問柯，中天是不是匪台？柯文哲回應，每個人當然可以有自己的意見，但不需把人家貼標籤貼成這樣，「如果它既然在中華民國存在，不然你要是認為它是匪台，乾脆把它關掉？也不能這樣」，他的意思是要尊重每個人存在，不需要這樣。

張斯綱詢問，曹興誠的說法沒有尊重中天存在？柯文哲表示，「這個就是言語過於激烈，不需要啦」，何必把人家貼標籤又罵一頓，「很奇怪，你不要看就好了啊！」