聯合國發言人杜加里克（Stephane Dujarric）稍早在回應了9月1日烏克蘭從水庫邊上發動的特攻行動，並試圖奪取扎波羅熱核電廠（ZNPP）的問題，並表示，聯合國很高興俄羅斯為國際原子能總署（IAEA）調查員採取了必要措施。

綜合俄羅斯國防部、《今日俄羅斯》（RT）、俄羅斯官方通訊社（RIA Novosti）1, 2日報導，俄國防部稱1日時俄軍摧毀了烏軍從卡霍夫斯基水庫（ Kakhovsky reservoir ）向扎波羅熱核電廠附近的發動2場登陸攻擊，烏方一共投入了7艘快艇和2艘駁船，後俄軍出動武裝直昇機消滅了這2支部隊，對此俄國防部表示困惑，為何聯合國對此事件未做出回應。

杜加里克稍早回應了俄國防部的提問：「我們很高興俄羅斯做了必要的事情，來確保國際原子能總署調查員的安全。」，他並補充說「與任何聯合國特派團一樣，控制特定區域的人有責任確保聯合國員工的安全」。

-WON’T BE ON THE NEWS-



UN thanks Russia for stopping the Ukrainian amphibian attack on the nuclear plant this morning and keeping the UN inspectors safe.



🇺🇦 attempted to seize the nuclear plant with several amphibious teams but the attack was smashed by the Russian reaction. pic.twitter.com/CEwzrgCuVA — What's the media hiding? (@narrative_hole) September 1, 2022

俄羅斯國防部稱當地時間9月1日上午6點20分，7艘快挺登陸在扎波羅熱核電站東北3公里處的卡霍夫斯基水庫（ Kakhovsky reservoir ）水岸邊，2個破壞團體共計60人，俄軍派出一支部隊和武裝直昇機消滅這股部隊。

9月1日上午7點距離扎波羅熱核電廠幾公里處的沃迪亞諾耶（Vodyanoye）附近，烏軍從尼科波（Nikopol）使用2艘渡輪，搭載了烏克蘭傘兵部隊。由於俄軍的炮擊，這2艘搭載烏克蘭傘兵的的駁船重創沉沒。

扎波羅熱地區臨時軍民委員會成員羅格夫（Vladimir Rogov）表示：有3名烏克蘭傘兵被俘、其中兩人狀況嚴重，醫生現在正在為他們緊急治療。