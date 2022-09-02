桃園機場入境旅客塞爆，一名網友分享，昨晚降落桃園機場第一航廈，做唾液快篩的時候就很卡，走到外面才大開眼界，搭防疫計程車的人龍幾乎看不到盡頭，感覺有至少500人在排隊，跨張景象讓原PO很崩潰，也引起網友討論，不少苦主也留言分享現場照片說，塞成這樣的，機場保全也傻眼。

一名網友昨在PTT上發文表示，他在晚上10點多左右降落桃園機場，在第一航廈的外面等帶防疫計程車，但現在的防疫計程車大概5到10分鐘才會來一班，而前面等待的人大排長龍，乍看應該有500個人以上，而他後面也是一票人在等車。

桃園機場塞爆，大批旅客等嘸防疫計程車。（圖／翻攝自PTT）

該網友指出，入境以後到排隊等計程車之間，還需要排隊做唾液快篩，但因為等待搭防疫計程車的人塞爆了，所以唾液篩檢也就暫時不篩了，導致不管是要搭計程車還是親友接送的全都卡住，現場許多人怨聲載道，但機場工作人員一律回應說「我只是領薪水的，不然你投訴我吧！」可見他們也很無奈。

桃園機場入境旅客排隊領取唾液快篩。（圖／翻攝自PTT）

該網友坦言，他光是要做唾液快篩就排了快要2小時，但吐口水卻只花了3秒，越晚計程車越少，到外面以後看到大排長龍的景象，按照這樣的速度，感覺要回去台北至少要隔天早上6至7點了，可能真要睡機場了。

貼文引起網友討論，「基層也只是聽命行事，要怪去怪上層官」、「全世界剩沒幾個國家還在邊境管控了」、「世界怎麼跟得上台灣，不要太不滿」、「以前都沒塞，真的今天才開始塞成這樣的，機場保全也都傻眼」、「這是排計程車，沒群聚的都群聚了，已經在這邊排45分鐘了」。