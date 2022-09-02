台北市「三腳督」戰況激烈，前副市長黃珊珊下戰帖喊話對手每週一辯論，讓政策「越辯越明」；藍綠兩隊手蔣萬安、陳時中皆回覆，登記參選已勾選參加中選會的辯論式政策發表會，不過北市選委會表示，公辦政見發表會的辯論式，並未有交叉詰問，僅由2位公正遴選的發問人分別對候選人進行提問。

黃珊珊表示，昨天已經簽了多家電視台的辯論意願書，質疑陳時中及蔣萬安沒有意願上辯論台，「如果對自己有自信，何必怯戰？」而陳時中及蔣萬安則口徑一致，強調在登記參選時，已經勾選同意中選會舉辦的辯論式政見發表會。

公辦政見發表會的辯論式實施辦法為，候選人依序申論政見；接著發問人再向每名候選人提問，由候選人依序回答；最後是候選人陳述結論，過程中並無候選人交互詰問環節。

台北市長登記參選人數，截至今下午2時止，已達10人，是歷屆市長參選登記人數最多的一屆，而根據公職人員選舉公辦政見發表會實施辦法第18條之1項規定，電視政見發表會經同一選舉區三分之二以上候選人同意時，得以辯論方式為之。

換言之，若此屆未達2／3人同意，將不會以辯論方式舉辦政見發表會而改採一輪或二輪方式辦理，僅各候選人發表政見。

台北市民政局表示，將於今日登記截止後，審核候選人資格，並彙整候選人的公辦政見發表會意願調查表，於9月底召開委員會討論發表會舉辦形式，11月中舉辦公辦政見發表會。