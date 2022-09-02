衛生所施打時間。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

衛生所施打時間。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

衛生所施打時間。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

衛生所施打時間。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣2日新增1041例COVID-19本土確診案例，分別為513位男性、528女性，年齡分布在0歲至98歲，12歲以下178位、65歲以上91位，確診者集中在18至64歲青壯年為主，約占66％。衛生局表示，考慮中颱軒嵐諾靠近台灣本島，如中央氣象局發布陸上颱風警報，9月3日在新竹縣婦幼館社區接種站將暫停開設，最新資訊請上衛生局網站、臉書公告及大安醫院預約網站查詢。

新增1041分布在竹北市435例、竹東鎮182例、湖口鄉110例、新豐鄉89例、新埔鎮67例、關西鎮40例、芎林鄉39例、橫山鄉17例、寶山鄉28例、北埔鄉15例、峨眉鄉12例、尖石鄉5例、五峰鄉2例，上述案件安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。目前新竹縣居家隔離1423人、居家照護列管人數3419人，統計至9月1日，新竹縣累計確診人數14萬1160人。

衛生局指出，衛生局安排9月3日上在新竹縣婦幼館開設嬰幼兒及兒童COVID-19社區接種站，兒童BNT疫苗安排在9時10分至9時40分，而嬰幼兒BNT疫苗安排在11時至11時30分。因應中颱軒嵐諾來襲，考量安全，如中央氣象局發布陸上颱風警報，本次社區接種站將停止開設，請民眾密切注意衛生局網站、臉書公告，以及大安醫院預約網站最新颱風相關訊息。

如接種站照常開設，請家長帶幼兒前往接種站務必依預約時間前往，以避免擁擠群聚及久候。另外，對於已經預約接種的民眾，大安醫院將依預約系統所留下的電話號碼，發送手機簡訊通知家長。

衛生局提醒，國內兒童確診個案中因多數人未施打疫苗，導致併發MIS-C（孩童多系統炎症徵候群）機率高，兒童只要接種至少1劑疫苗，可降低MIS-C發生率達90％以上，呼籲家長盡快帶著孩子接種疫苗，以提升保護力。另外，民眾可透過接種單位提供的QR code，掃描加入TaiwanV-Watch疫苗接種-健康回報，協助關注子女接種狀況，提升對COVID-19疫苗安全性監測、關懷照護及因應效率。

另外，新竹縣52家合約醫療院所及13鄉鎮市衛生所，持續開放嬰幼兒至成人各類疫苗1至4劑接種服務，請符合資格民眾盡快就近預約接種。