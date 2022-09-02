昨（1）日完成參選登記的國民黨新竹市長候選人林耕仁，今日在臉書表示選舉就是在一次又一次的對話中，傾聽人民的甘苦，並提出改善的方式，「耕仁也許憨厚比較不會說話，但做事絕對實在而且可靠」，若未來有機會擔任市長，將與議會同心為市民努力。

勤跑基層的林耕仁，近日與新竹市議員吳青山、蕭志潔、林慈愛、黃美慧、顏政德及議員候選人吳旭豐等人一同展開問政說明，共同針對「舒適減壓，永續新竹」的未來施政藍圖進行討論，「看著台下每雙閃爍明亮的眼神，傳遞著一致的訊息：我們都是新竹人，我們都熱愛這座城市。」

「選舉，就是在一次又一次的對話中，去傾聽人民的甘苦，去提出改善的方式，去承諾未來的解方，最後去實踐曾經說過的每一句話！」林耕仁指出，自己比較憨厚，不太會說話，但做事絕對實在、可靠。

林耕仁說，他過去20多年來秉持著讓家鄉更好的意志，未來也會有始有終，做一位最照顧市民的市長，「您把家顧好，市政耕仁拚；我是新竹人，我是林耕仁！」