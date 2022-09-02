9月12日起，高中職以下學校包括幼兒園將實施防疫新制，確診者同班師生只要快篩陰性即可正常上課。但有家長擔心，0到2歲小朋友無法使用快篩，如果托嬰中心其他小朋友確診，要如何採取後續防疫措施？中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，近日將有幼兒托育相關防疫指引出爐。

指揮中心日前公布開學防疫新制，取消「1人確診全班停課」措施，同班學生及老師只要快篩陰性，即可正常到校上課，高中職以下學校將於9月12日起實施，幼兒園也包含在內。但指揮中心曾提醒，0到2歲幼兒不適用家用快篩試劑，萬一托嬰中心有幼兒確診，恐不適用相關防疫制度。

王必勝今天表示，0到2歲幼兒托育署於衛福部社家署管理，而幼兒園屬教育部管理，兩者不同；目前社家署已調整相關防疫指引，正在進行最後簽核階段，待確認後會向大家公布。

王必勝提醒，由於檢驗試劑的限制，2歲以下幼兒無法隨時做快篩，症狀上的判斷可能蠻重要的，如果家長有疑慮，例如班上有症狀的同學很多，也可考慮暫時不要送去托嬰中心。