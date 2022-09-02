陸軍金門防衛指揮部1日中午12時3分，發現1架不明民用空拍機進入獅嶼禁限制水域上空，國軍示警驅離無效後即將該機擊落。對此，民進黨立委王美惠今（2日）表示，必要時還是要用強硬的態度，才不會讓對方得寸進尺，以為台灣毫無反擊之力。

王美惠表示，近日以來中共無人機頻頻對台侵擾挑釁。昨天又有一架無人機，闖入獅嶼禁限制水域上空，遭駐守部隊以實彈擊落。8月至今中共已發動，多達32架次的無人機，騷擾台灣。之前國軍僅以驅離來應對挑釁，卻換來中共訕笑。既然如此也不需再客氣，必要時還是要用強硬的態度，才不會讓對方得寸進尺，以為台灣毫無反擊之力。

王美惠強調，台灣向來倡導和平，從來不會主動興起戰端。不過，面對中共登門踏戶的挑釁，國軍不應再姑息，要強力反制、依法驅離，甚至以實彈擊落，政府和全民，都會是國軍強而有力的後盾。

民進黨立委陳亭妃則向國民黨喊話，國民黨到底要蔡英文政府怎麼做，無人機已經侵門踏戶，國軍用槍把它打下來有何錯之有？國民黨還在說三道四，之前說國軍動作太慢，現在說只要用驅趕就好。

陳亭妃說，之前一架、二架、三架，不就是希望用勸導的、用驅趕的；就是沒有辦法才會用所謂強制性的反制；所以，國民黨說三道四，甚至是做些迂迴的動作，國民黨用意何在，是在巴結中國嗎？如果中國侵門踏戶，國民黨還在幫中國，人民是會唾棄你的！