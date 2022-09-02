47歲女星唐玲2019年罹患胃癌，經過8次化療後仍發現癌細胞轉移，目前已被診斷是胃癌4期，但她仍積極面對人生困境，不時在臉書分享心路歷程。昨(1日)她發文透露最近體質敏感，加上割除卵巢、子宮後提前進入更年期，讓身體更加不穩定，皮膚只是碰到襪子上的硅膠就發癢，讓她忍不住抓的血跡斑斑，令人心疼。

唐玲過去演出不少戲劇，近年因生病作品量變少，她本來一度以為抗癌成功，未料癌細胞轉移到卵巢，讓她不得不摘除子宮和卵巢，上月她透露有朋友和律師開始討論她的身後事，讓她相當感慨，「讓我哭笑不得，因為現在我想活，很多人卻在幫我想死，唉⋯呵呵⋯」，心中五味雜陳。

唐玲說，目前她只想努力思考每天如何健康過生活，但既然被建議了還是負責的回應一下，她已經想好自己有「三不」，即是「不辦告別式、不留神主牌、不進靈骨塔」，強調自己想要花葬，至於遺產分配，她寫下：「因緣具足時就會處理圓滿好」。近日，余苑綺不敵直腸癌病魔逝世，讓同樣罹癌的唐玲震驚又難過，「只有同是癌友的我們，才知道抗癌的辛苦」，更悲痛說：「因為得癌症，好像在走一條不知盡頭的鋼索，腳步踏錯就會掉入萬丈深淵，走對了，迎接我們的會是健康嗎？這答案沒有人知道」。

昨唐玲進一步分享身體近況，說：「原本就很敏感的體質，得癌症做完化療之後，變更敏感，開刀割掉卵巢子宮，更年期之後，敏感的一塌糊塗。」照片中可見她腿上被抓的血跡斑斑，引來粉絲關心：「找針對疑難雜症強項的中醫師常期調理會慢慢恢復正常抵抗力，真的可以試試看真的有效喔！」、「請醫生開藥膏，及自己擦乳液保濕，用冰敷也可以不要抓破皮會感染，多休息，辛苦了，加油愛唐玲」。