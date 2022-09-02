桃園愛媽狗園出現大量犬隻遺骸，負責人近日轉移狗到新北市。新北市府動保處前往稽查，發現犬隻消瘦且沒絕育，3隻狗死亡且其中1具已成白骨，緊急造冊132隻狗並緊急投藥治療。

桃園市觀音區愛媽狗園因不當飼養造成犬隻大量死亡，現場遺留數十隻遺骸，近日狗園李姓負責人將犬隻大量轉移至新北市新店區民間動物收容所借用籠舍。

新北市政府動物保護防疫處接獲通報後，8月25日起會同財團法人流浪動物之家基金會前往稽查，發現犬隻大多數消瘦、肋骨明顯可見、食盆沒任何飼料，且公狗與母狗一起飼養，沒有絕育；總計3隻狗死亡，其中1隻已成白骨。

動保處隨即列管132隻狗造冊並進行預防性投藥，發現僅40隻狗有晶片，目前已全面植入，並請新店原場區工作人員餵養，協調台灣懷生相信動物協會協助絕育。

動保處獸醫拍攝X光片及解剖死亡犬隻，發現外觀可見骨盆浮出及明顯皮包骨，腸胃道內沒食糜，骨頭脆弱，牙根鬆脫，臼齒剝落，肺部有出血斑塊，可見已有一大段時間持續嚴重營養不良、久未進食，甚至疑似合併感染。

動保處表示，不當飼養造成重傷死亡恐已違反動保法，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元至200萬元罰金；將依動物保護法、動物傳染病防治條例將李姓負責人移送法辦，並罰他20萬3000元罰鍰。

132隻狗則全數沒入，責付流浪動物之家基金會原址飼養，讓所有犬隻受到良善照護。

動保處表示，依新北市動物保護自治條例，私人收容所有違反動物保護法等相關法令之虞，主管機關得進入稽查，負責人不得規避、妨礙或拒絕。也呼籲愛心人士應考量自身經濟，切勿超出能力範圍收容犬貓，遇有任何問題應主動主管機關尋求協助。（編輯：張銘坤）1110902