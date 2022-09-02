一名女學生因家境不好偶然發現賣原味內褲每個月能再多賺5000到7000元，沒想到被男友發現後戀情告吹，她將這段經歷分享在論壇上引發熱議，網友們留言安慰原PO，卻也有不少人歪樓求帳號。

女網友在論壇Dcard發文表示，雖然她平時有兼職家教，但還要挪時間讀書，一個月只能賺一萬多，因為家境狀況不好，除了要賺取自己的生活費、房租，有時候也需要借錢給家人，偶然發現賣原味內褲生意好的時候一個月能多賺5000至7000元。

她強調，自己就是單純賣商品，沒有面交、賣影片照片之類，不過近期男友在推特上發現此事決定要和她分手，男友表示「不能接受女友在賣原味內褲，人可以窮但不可以沒有尊嚴⋯」。

原PO解釋，賣原味內褲增加的額外收入能讓她稍微輕鬆點，每個月也能存到3000元左右，原本是有考慮要多接家教，不過因為能力不足反而會增加自己的負擔，原PO也自責表示「想想還是有點難過，但也覺得自己活該吧～」。

原PO將經歷分享在Dcard上引發熱議，不少網友歪樓求帳號。(翻攝Dcard)

貼文曝光後，不少網友同情原PO，紛紛安慰「不要難過！也不要想什麼活該，你沒有錯，他不是那個對的人，他不夠成熟，也沒有能力沒有肩膀，才會講這種自以為是的話！」、「不能接受就不能接受吧，感覺妳的生活滿緊繃的，可以先等生活穩定再談戀愛也不遲」、「我覺得就只是價值觀不同而已，所以也不用太難過，畢竟有的人能接受、有的人則不能」。

不少網友卻歪樓求問「請問推特帳號？我想買」、「推特帳號是哪一個，叔叔也想幫忙盡一份心力」、「請問蝦皮連結在哪裡？可以面交嗎？」、「尊嚴在哪裡？道德在哪裡？商城又在哪裡？」。