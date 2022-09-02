強颱「軒嵐諾」不斷逼近，對台灣影響愈來愈強烈。有「媽媽市長」之稱的台中市市長盧秀燕發出4點叮嚀，強調周六是颱風影響台中市最明顯的一天，呼籲民眾務必多加注意，並預告週日起降雨明顯趨緩，除山區有陣雨外台中市天氣將逐漸恢復晴朗。詳盡的資訊，讓不少網友直呼「有媽媽味！」

盧秀燕昨日（1）在臉書發文表示，強颱軒嵐諾逐漸接近台灣，台中市政府密切注意颱風動態，她已經指示各局處提早因應，務必將颱風的影響減到最小。

盧秀燕指出，颱風仍在持續增強，依據目前掌握狀況預報如下：

1、周四受颱風外圍環流影響，平地多雲時晴，山區全天偶有陣雨。

2、周五受颱風外圍環流持續影響，沿海多雲偶短暫陣雨，山區全天有陣雨。

3、周六為軒嵐諾外圍環流影響本市最明顯的一天，需特別注意！

4、周日降雨明顯趨緩，僅山區有陣雨，颱風加速往日韓移動，本市天氣漸恢復晴朗。

不僅如此，盧秀燕強調，請市民們多一分準備就能少一分災害，2日上午起颱風災害應變中心比照二級開，請市民朋友提早準備防颱的必要措施。盧更在文章下再度留言提醒：「風很大，也有飄雨。大家騎車、開車，都要小心安全。」

此文發出後獲得超過5000個讚、破320則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「盧市長真的好像媽媽喔！您是我們所有台中人的母親」、「盧市長這幾點叮嚀就跟我媽一樣，既詳細又溫暖」、「充滿媽媽味的叮嚀，充滿媽媽味的市長」、「感謝燕子市長的關心市民．祝妳高票連任」、「您的認真踏實，我們都看在眼裡」。