近來防疫相關詐騙事件頻傳，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝提醒，衛福部今年沒有提供疫情急難紓困相關補助，不會用電話、簡訊等方式通知請你申請，更不會詢問你的帳號等個資如接獲相關不明訊息，可以通報165反詐騙專線，由刑事警察局協助查處。

近來有不少民眾收到釣魚詐騙訊息，以釣魚網頁騙取民眾個資，或請民眾回傳簡訊驗證碼，進而偽冒開立電子支付會員，並盜轉帳戶款項。指揮中心提醒，如點入釣魚網頁，請立刻關閉，如曾輸入信用卡號或銀行帳號，請盡速聯繫發卡銀行，辦理停卡、換卡或帳戶止付。

另外，指揮中心也提醒民眾注意確認網址真偽，政府機關網址為「.gov.tw」，不會在「gov」前冠上其他英文或數字；如接或釣魚簡訊，請截圖上傳至165官網，完成線上報案或檢舉。

中央流行疫情指揮中心分享常見釣魚訊息詐騙流程，呼籲民眾碰到類似狀況要小心謹慎。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

王必勝表示，截至8月31日止，已知有23個偽冒網站，其中6到7成已經被阻擋，其他都在處理中；如果是國內網站，都在2小時內關閉，國外網站則會透過台灣電腦網路危機處理中心處理，通知當地機關查處，需要較長時間。