財政部關務署緝毒犬培訓中心有2隻拉布拉多除役緝毒犬正在等待新主人，這2隻拉布拉多是現年10歲的Wayne(黃色)及Vitos(黑色)，都是在103年結訓分配關區上線執勤，分別在2021年及2022年退役，服役期間查獲多件毒品走私案，表現優異，並擔任培訓中心公種犬，為培訓中心繁衍許多優秀犬仔，歡迎有飼養犬隻經驗、家中有庭院，並有照顧犬隻至終老意願的民眾申請認養。

培訓中心是全國唯一結合犬隻育種、發展及訓練的執勤犬訓練中心，自2008年開始運作，至今已培育104胎681隻拉布拉多犬，完訓95名領犬員及102隻執勤犬，包含緝毒、緝菸及偵爆犬，目前於各關部署41組緝毒犬隊，分別為1人1犬為1組。

因應台北港海運快遞業務量增加及未來桃園國際機場第三航廈完工啟用，貨物及入境旅客通關數量勢必增加，為強化邊境毒品查緝量能，規劃逐年增補各關犬隊，預計於2025年底部署至44組緝毒犬隊。

至於緝毒犬的除役與照顧，關務署說明，依據政府部門執勤犬照護管理規則規定，執勤犬服務年限為4年至7年，緝毒犬除役年齡約在7歲至9歲，相當於人類50歲至65歲，卸下緝毒重擔的犬隻，因經過長期社會化訓練，非常親人又貼心，進入認養家庭後，必可成為凝聚全家情感、分享歡樂及正向能量的陪伴犬，除役犬隻優先由原領犬員或寄養家庭認養，無上述人員認養的犬隻則開放一般民眾申請認養，相關訊息可至海關緝毒犬專區網站(https://web.customs.gov.tw/Dog/singlehtml/685)查詢。