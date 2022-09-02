草屯鎮行刑式槍決命案、台南殺警案震驚全國，各地陸續傳出持刀傷人事件，社會治安亮紅燈；南投縣議員參選人、英國教育博士簡千翔認為，縣府應該通盤檢討安全網絡布建問題，治安情況較差的區段，加強員警巡邏，並且全縣普設錄影監視器。

簡千翔指出，在威權時代，警察的權力過度擴張，曾因侵犯人民權益受到批評；然而現在時代已經不一樣，社會逐步開放，警察在絕大多數人民心中的形象，已經轉變成為正面、正義，且有親和力。

警察用槍時機，確實需要有明確的規範，避免濫用造成無辜傷害，但是矯枉過正的限制，造成寒蟬效應，許多員警為避免爭議，在關鍵時刻猶豫，最終釀成更大的失誤與遺憾。

台南殺警案引起大眾對於死刑存廢，以及低執行率的討論。簡千翔認為，如果死刑這個最後手段消失，將難以遏阻社會治安走向敗壞，站在教育者、家長的身分，無法接受犯下重罪的人，只要待在監獄，由人民繳納稅錢供養。

簡千翔表示，南投許多基礎建設落後，造成治安的缺口，例如中興新村中興會堂前，有長達500公尺黑壓壓的一段路；南投市中山公園，晚上非常黑暗，讓人覺得陰森森沒有安全感。

簡千翔認為，警察單位、教育單位及社區應建立合作互助網絡，三合一的全方位安全網，才可以大幅提升守護治安的廣度視角，改善社會治安不佳問題。