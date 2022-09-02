台科大設計所林御誠參加2022光陽工業舉辦的設計挑戰盃，「風之神(EUTERPE)」獲得金獎與15萬獎金。(台科大提供／李侑珊台北傳真)

台科大設計所林御誠、設計系賴彥亘同學，從小熱愛汽機車，兩人將興趣結合設計，並將在課堂上學到的最新虛擬實境設計程式應用在汽機車設計上，發表許多汽機車作品，不僅獲得國內外設計大獎，也引起國外設計網站及汽機車論壇等外媒關注與轉載報導。

林御誠、賴彥亘與羅靖軒同學參加2022光陽工業特舉辦「設計挑戰盃 (KYMCO Motorcycle Design Competition Cup KDCC)」活動，分別以「風之神(EUTERPE)」與「生活擴充載具(TRISO)」作品獲得金獎與銅獎，各獲新台幣15萬元及5萬元獎金。

「風之神(EUTERPE)」是透過搭載共振聲音管的電動機車，能將騎乘時伴隨的風轉化成聲音韻律，賦予電動車生命力。

林御誠表示，疫情之後，希望能以心理層面出發，當人與人的互動性變少，當電動機車少了傳統機車一些換檔、減速的功能時，希望透過風管和聲音來強調互動，拉近距離。

林御誠說，從小就喜愛汽機車，在高中有一天放學時，路上一台藍寶堅尼呼嘯而過，看到這樣無懈可擊的車子感到大為震驚，開啟他對設計的興趣，不僅選擇設計系就讀，更於就學時期一直投入汽機車設計。

到了台科大，在指導教授設計系林銘煌教授帶領下，這次首度接觸以虛擬實境設計來進行汽機車設計。

林御誠指出，在「前衛設計思維與實務」的課堂上，是首次接觸虛擬實境(VR)設計，因為大型的產品設計比較難以1：1比例呈現，但透過虛擬實境設計可以省時、節省成本，還可以實際感受外觀、造型、比例、給人的感覺和樣子，也能模擬材質，針對一些人因的因素，像是模擬人坐在車子的感受，都可考量進去，是很新的設計體驗，也對他在汽機車設計有很大的幫助。

台科大設計系林銘煌教授提到，投入汽機車設計所需的時間、成本、精神比一般產品設計更多，透過虛擬實境設計，可以降低學生在一開始的設計門檻，能快速呈現透視感，減少時間建模，呈現立體感，且透過系統性的教學，讓同學們利用不同的工具設計，不僅可讓未來虛擬實境設計產業應用更好，學生們在學校就能即早摸索學習，對未來就業也有幫助。

台科大設計系賴彥亘同學與羅靖軒同學的電動機車作品「生活擴充載具」(TRISO)，則是強調電動車相較於燃油機車，車體有更自由的空間配置與材質選用的特性，在沒有引擎、油、熱的狀態下，期望能發揮更多功能性、收納性與娛樂性，並透過不同的材質像是布料，增加設計性。

賴彥亘也是從小熱愛汽機車設計，有著自己的打檔車，他在大二的課堂上第一個機車設計作品「Streetfighter」Harley-Davidson哈雷概念車，近來引起外媒與台灣汽機車論壇的關注和討論，而林御誠的作品也曾被Yanko Design、Car Design World、Moto1.com等網站介紹，甚至超過數十個國家媒體的轉載，林御誠說，Car Design World是自己從小看到大的網站，兩位熱愛汽機車的同學異口同聲的說，能看到自己的作品被介紹，引起討論，和得設計獎一樣是無比的肯定。