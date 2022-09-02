前參謀總長李喜明2日在他的新書發表會「臺灣的勝算」中，針對他的防衛台灣構想，提出看法。（季志翔攝）

中共無人機侵擾金馬等離外島，昨天首度遭守軍擊落。前參謀總長李喜明今天表示，應對無人機騷擾同樣可以採取不對稱的創新思維，如果我們讓它拍到「全中國人民站起來專制的習近平」，難道他們還能PO出影片影響台灣嗎？

李喜明出版新書《台灣的勝算》，今天舉辦媒體茶敘。針對近期中共無人機騷擾外島議題，李喜明認為，這就是對岸的認知作戰、心理作戰。灰色威脅雖然是在戰爭門檻之下，但是對人心有影響，我們要做的就是讓人民有信心。

李喜明說，擊落無人機是方法之一，前線官兵做得還不錯，我們一定要讓整個世界覺得是中國一直在欺凌，我們是忍無可忍才反擊，全世界都會支持我們。

李喜明又說，除了打下來或是訊號干擾，也可以採取創新不對稱的思維，比如我們讓無人機拍到「希望中國大陸自由平等」、「不要再一黨專政一人執政」、「起來吧全中國人民推翻專制的習近平」，無人機拍了這些影片還能ＰＯ出來影響台灣嗎？

李喜明強調，不對稱重點是「戰略」而不是「戰法」，很多人一直糾結在武力上面，這都還只是小帳，我們的不對稱一定要戰略性的思想，不要一開始就只聚焦戰術上的思想。