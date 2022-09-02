菲律賓6月進口大增，貿易逆差創下歷史新高，也使得菲律賓披索貶到2004年以來新低點。外界認為，這是因為菲國央行已表態2022年底前不會再大幅升息，故披索未來恐怕是易貶難升。

法國外貿銀行(Natixis)認為，進口增加之下，出口不佳因被中國大陸孱弱需求扯後腿，貿易赤字因此擴大，菲幣恐怕還會續弱。另外，聯準會升息態勢明顯也帶給披索壓力，這表示菲國央行需大幅調高利率，披索才可以免於續貶。

2日亞匯交易期間，菲幣兌一美元一度貶至56.925，並寫下18年新低。2022年迄今，披索已貶1成左右，是僅次於日圓以及韓元，亞洲匯市表現第3差的。外貿銀行預估，到2022年底時，菲幣有機會下探57。

曾經在8月18日一次升息兩碼的菲國央行表示，之前經過幾次升息後，通膨似乎也被控制不再大漲，日後或將放慢緊縮的腳步。也就是說，到2022年底之前，或許會再升息一或兩次，每次升1碼。

聯準會決定大力升息後，美元再度強勢回歸，亞洲新興市場匯價一片倒。各國央行各自從外匯存底搬救兵，陸續投入約數千億美元，希望穩住自己的匯價不再貶值。以菲律賓來說，被外資當成提款機的當地股市，2022年迄今已被賣超10億美元左右。