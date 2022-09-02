前聯電董事長曹興誠昨日宣布投入10億元，啟動「保鄉神射-台灣反入侵實彈神射手訓練專案」，總目標是訓練出30萬名平民神射手；第二個計畫要在3年內訓練出300萬名積極協助區域防衛的「黑熊勇士」，台北市長柯文哲今批評，凡事要看詳細計畫內容，凡事不能寫SOP，「都是屁話啦」，槍要放在哪裡、子彈要放哪裡？平常去哪射擊？這要講清楚。

國民黨台北市議員李柏毅今天在議會詢問，計畫是否對兩岸和平有幫助？柯文哲先是，這個計畫10億元不夠，他接著說，要看訓練內容、計畫怎麼做，這他不知道，他只看到曹跟中天吵架。

柯強調，凡事要看詳細計畫內容，他不曉得內容是什麼，柯質疑，「槍平常要放在哪？」做什麼事情計畫要講得出來，他都跟官員講凡事不能寫SOP、flow chart，「都是屁話啦」，一定要有清楚計畫怎麼做，不然沒有用。

李柏毅追問，沒有細節所以認為曹興誠講的是屁話？柯文哲回稱，「不是啦，你槍要放在哪裡、子彈要放哪裡？你平常去哪射擊？」這要講清楚。