前三重市長李乾龍過去三重市長任內，成立「慈暉志工隊」，從2002年3月開始為獨居老人送餐，之後繼任的三重區長楊義德、劉來通、陳奇正也持續至今20年；新北市長侯友宜今(2)日上午參加感恩會時表示，非常感佩所有送餐的志工和贊助的廠商，20年來堅持做對的事，帶給獨居長輩活力和希望。

前三重市長、現任先嗇宮董事長李乾龍表示，慈暉志工一年365天為獨居長輩送餐問安，生病時帶著看醫生，過年還有年菜加紅包，颱風也有預為準備的颱風餐，每年還會帶長輩出遊一次。

他說，在2屆市長要卸任前，有長輩還擔心以後是否還有送餐，也要非常感謝繼任的3位區長和侯市長全力支持，另外特別要感謝97位慈暉志工不離不棄，至今仍每天為113位長者送餐，有位志工林招治在送餐20年間持續生了7位孩子，也揪她的妹妹林月香一起加入送餐行列，這些點滴都令人感動。

三重區長陳奇正表示，三重知名美食五燈獎豬腳飯，董事長黃瑞榮夫婦20年來響應送餐，員工都會提前到班一起幫忙包便當；秀江里長鄭得興夫婦以宏遠餐飲及統皓食品2家為長者烹調飯菜；遠從越南嫁來三重的新住民阮清水感念開設一家台越小吃店受到照顧，每週也提供素食便當；此外，東瀛池上便當、龍門捌九素食坊、羅撒食品、益欣食品及驊珍食品等愛心廠商也都合力一起照顧長者三餐。

新北市長侯友宜表示，一個人的價值不在職位的高低，而是在所做的事是否有意義，非常感佩所有送餐的志工和贊助的廠商，20年來堅持做對的事，帶給獨居長輩活力和希望，這是最可貴的台灣人精神—善良、打拼、認真、勤儉和堅持。