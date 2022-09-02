內政部、國科會及高雄市政府今天共同舉辦橋頭科學園區區段徵收工程祈福動土典禮，行政院長蘇貞昌也親自出席，表示動土典禮是2年拚4年最好的案例、內政部長徐國勇說，橋科區段徵收工程，總經費124.17億，全額由內政部新市鎮開發基金支應，預計2025年底完工、市長陳其邁則強調，今天區段徵收工程動土，意味著橋科整體建設已進入實質的階段。

內政部、國科會及高雄市政府今天共同舉辦橋頭科學園區區段徵收工程祈福動土典禮，行政院長蘇貞昌也親自出席。(林雅惠攝)

行政院長蘇貞昌表示，橋頭科學園區舉行區段徵收工程祈福動土儀式，行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁指出，園區進入實質建設階段，預計2025年12月完工供半導體、電動車、ICT、航太及精準健康產業進駐。

行政院長蘇貞昌表示，橋科區段徵收動土是行政院「衝衝衝」施政風格，配合陳其邁在高雄「緊緊緊」的施政腳步，是最好的典範，也是2年拚4年的最好案例。（林雅惠攝）

高雄市長陳其邁表示，橋科區段徵收工程動土，也意味著橋科整體建設已經進入實質的階段。（林雅惠攝）

蘇貞昌指出，橋科區段徵收動土在高雄市長陳其邁所帶領的團隊下，只有快沒有慢，所有相關作業全部到位，才能夠實現，這也是行政院「衝衝衝」施政風格，配合陳其邁在高雄「緊緊緊」的施政腳步，是最好的典範，也是2年拚4年的最好案例，可說是選對人就進步許多。

蘇貞昌提到蔡英文總統特別交代，要讓廠商回台，回來的廠商，高雄市就爭取到2600億投資，這所帶來的不僅是一個園區或一個產業，橋頭科學園區整個發展起來，本來「鴨母孵蛋地」（台語）就變成聚寶盆，廠商進駐同步帶來1萬多個工作機會，對地方有莫大幫助。

內政部長徐國勇表示，橋科區段徵收工程開發面積達337.4公頃，為縮短開發期程分6區興建，規畫國道1號西側44公頃為住商區（1～2區）、國道1號東側185公頃為科學園區用地（3～6區），為提供區內工廠先建後拆的安置用地，同時縮短區段徵收工程期程，採分區興建，目前3、4區已招標完成、7月正式啟動施工、其餘4區標案，預計今年底均可開工。

內政部長徐國勇表示，橋科區段徵收工程期程，採分區興建，目前3、4區已招標完成、7月正式啟動施工、其餘4區標案，預計今年底均可開工。（林雅惠攝）

徐國勇指出，中央也補助高雄市政府10.82億，興建橋科園區通往岡山的重要聯外道1－2號道路，預計在2023年7月完工，並配合去年已完工通車的友情路，將可完善園區及周邊聯外交通路網，加速南台灣新興科技產業廊帶的設置。

陳其邁表示，橋科的區段徵收工程與廠商聯合動土典禮，市府2年拚4年，在橋科緊緊緊加緊的趕工，如今已進入動土階段，市府在區段徵收工程大概有127億，也配合廠商進駐來建廠，這對於落實未來在南台灣高雄的半導體S廊帶的完整產業聚落，非常具有關鍵性的影響。

內政部、國科會及高雄市政府今天共同舉辦橋頭科學園區區段徵收工程祈福動土典禮，現場舞獅，祈求動土平安、圓滿順利。（林雅惠攝）

陳其邁說，市府也加緊在因應整個未來進駐的人口，包括社會住宅的興建及周遭包括學校，相關的生活等設施，或提供更多的公共服務，來滿足未來進駐的大量就業人口，今天的區段徵收工程動土，也意味著橋科整體建設已經進入實質的階段。

陳其邁提及橋頭科學園區過去他在行政院服務時是6年期程，採取平行作業，將區段徵收、環評等及園區的報編，全部採平行作業，所以把6年變成3年，這也趕上中美貿易戰供應鏈重組的國際經濟板塊的變化，也吸引了多家的國際大廠進駐。

陳其邁說，表達有意願要到橋科的廠商，已超過現在橋科原來預定的園區土地，因此市府也希望能夠盡速讓產業投資落地生根，建構完整的半導體產業聚落。

今天活動出席貴賓，包括行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇、國科會主委吳政忠、高雄市長陳其邁、營建署長吳欣修、立法委員邱志偉、基層里長及地方居民等人共同觀禮見證。

國科會主委吳政忠致詞表示，2019年12月接任主委時，時任副院長的陳其邁要求2022年9月橋科園區及廠商同步動土，經過2年9個月，真的如期如質走到原本設定階段。他指出，橋科是首個在開發前就完成交通建設的科學園區，可謂是中央地方攜手的典範，未來將在入口處設置辦公場域讓新創進駐，讓數位科技跟傳統產業結合，同時也注意人文跟環境保育，成為世界科學園區標竿。

高雄市副市長羅達生在簡報高雄招商成效時指出，市長陳其邁上任2年來與中央合作推動仁武、楠梓產業園區及橋頭科學園區、亞灣5G AIoT創新園區的開發，總面積超過420公頃，吸引台積電、AWS、日月光、微軟等多家國內外大廠進駐，5年內將創造4.5萬個就業機會。

羅達生特別介紹今天動土的橋科是高雄邁向半導體先進製程中心及高階製造中心的重要基地之一，迄今已有15家業者完成入區申請程序，契合高雄半導體、電動車、精準健康、ICT及航太等五大產業轉型方向，部分廠商將配合區段徵收工程同步動工，歡迎企業投資高雄，市府將與企業攜手邁向全球。

經發局長廖泰翔表示，橋頭科學園區是近年全台釋出最大、最完整的產業用地，加上位於橋頭新市鎮範圍內，是全台唯一有營所稅抵減15%的科學園區，市府也提供融資利息、房地租金及勞工薪資等補助。去年9月通過環評、12月選地招商，吸引鴻海、國巨、群聯、日月光等20家大廠搶先插旗進駐，預估將創造約1萬1000個就業機會。