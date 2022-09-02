攝護腺癌是男性泌尿系統最常見的癌症，名列男性癌症十大死因第五位，由於初期不容易被發現，即便出現異狀也容易誤以為是攝護腺肥大，而錯過黃金治療期。對此，台北馬偕醫院泌尿科醫師陳鈺昕表示，台灣男性罹患攝護腺癌的比例節節攀升，專家推測與飲食結構西化有關聯，要想保養攝護腺就要避開紅肉、高加工食品以及燒焦的肉品。

陳鈺昕在臉書粉專PO文指出，國人罹患攝護腺癌比例攀升，跟飲食結構西化有很大關聯，像是歐美男性攝護腺癌發生率幾乎長期盤據第一名，而這些重油、重鹹和多加工品的飲食方式，以及日常生活習慣的改變、社會結構改變的高齡化社會，種種因素的加總下，使得攝護腺癌的發生率不斷爬升。

陳鈺昕表示，想要保養攝護腺，就要調整飲食結構，盡量遠離那些容易增加罹癌風險的食材，首先就是要避開高油脂食物，例如牛羊豬等紅肉；其次是火腿、香腸、蛋糕、餅乾等高加工食品；以及燒焦的肉品。

陳鈺昕解釋，高油脂食物會增加體內自由基和促發炎物質，導致細胞受損，而在高溫下油炸或燒烤燒焦的肉可能會產生導致癌症的化合物，最好盡量少吃。