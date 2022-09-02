鳳山國中戲劇社透過戲劇演出方式，帶領學生反霸凌。（楊舒婷攝）

教育部訂定開學第一周為友善校園宣導週，高雄市開學強力宣示反霸凌，2日下午在鳳山國中推動友善校園周「酷凌計畫」，讓國一新生進場觀賞戲劇社表演的情境劇，從互動演出與示範分享，傳達以行動陪伴學生勇敢反霸凌，也將反霸凌意識帶進全市各校園，呼籲與遏止校園霸凌事件再發生。

「酷凌(Cooling Conflict)計畫」是由鳳山國中老師沈邑蓎從歐洲引入，該校的教師、學生們在沈老師的帶領下，走過一場場的互動演出與示範分享，於2019年獲選遠見天下辦理的「未來教育台灣一百」課程之一。教育局看到此課程的活潑互動性，自2020年起補助該計畫之師培增能研習。

酷凌計畫分成演一遍、思想軌跡、坐針氈、論壇、退出戰場，5個部分，透過戲劇和觀眾互動的方式，帶領學生了解霸凌事件的不同面向。

沈邑蓎表示，此計畫是經過許多學者一起執行的，在澳洲也降低了許多白化政策下的霸凌狀況，經過戲劇策略的操作，讓學生看到的不只是事情的表象，而許多學生透過「坐針氈」的段落，可以了解學生發生霸凌事件可能來自不同面向，也有可能是來自家庭系統支持與否，透過戲劇演出，也讓觀眾上台模擬戲劇過程，去思考如何降低和解決霸凌衝突。

教育局主秘吳文靜表示，教育局一直以來都相當注重校園霸凌的防治工作，在2021年成立跨局處的調查機制，在2022年初也跟衛生局合作，研發了校園霸凌的教材，希望提供給各校做使用，讓學生認識自我情緒也避免衝突的發生。鳳山國中推動的酷凌計畫也有相當有成果，透過情境劇的方式，讓學生了解該如何管理情緒和降低衝突與霸凌事件，希望其他學校也能夠共同參與此計畫，讓學生透過生活化的方式去認識霸凌事件。