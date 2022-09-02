台電台北南區營業處提醒民眾及早做好防颱準備。（台電台北南區營業處提供）

今年第11號中度颱風軒嵐諾持續逼近，中央氣象局於今（2）日上午8時30分發布海上颱風警報，此颱風暴風圈恐有擴大之趨勢，台電台北南區營業處提醒民眾及早做好防颱準備，密切注意颱風動態並加強防範豪雨釀災，尤其是抽水站或維生器材等不能停電的相關單位或設備，請預先準備自備發電機或不斷電設備。

台電台北南區營業處表示，過去颱風期間常發生樹枝或招牌遭強風吹落，破壞配電設備導致停電，或大樓地下室淹水影響搶修，請民眾配合注意地下室防水，加強固定招牌看板，取下戶外懸掛物、修剪樹枝。如遇電線掉落或外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。

另台電的配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，如果民眾家中與附近住戶皆停電，台電會即時獲得資訊，請民眾耐心等候不需急著報修，台電將儘速派員搶修。若附近住戶大多有電，唯有零星幾戶停電狀況，民眾可利用「台灣電力APP」停電報修功能，查詢或通報停電資訊，亦可透過台電台北南區營業處停電通報電話02-2959-5131，盡量將台電「1911」電話客服專線，留給無法使用網路及習慣撥打電話長輩使用；如因停電致無法上網通報，建議可用手機、平板電腦上網，或請親友代為通報。