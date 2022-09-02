印度第一艘自製航母「維克蘭特」號（INS Vikrant）服役

印度第一艘自製航母「維克蘭特」號（INS Vikrant）周五服役，隨著這艘身價30億美元（906億台幣）的大傢伙入列，它也將成為繼英、中之後，近3年內第3個讓自製航母服役的國家。

據CNN新聞網和《環球新聞內幕》（Globe News Insider）2日報導，新加坡拉惹勒南國際關係學院（S. Rajaratnam School of International Studies）高級研究員布萊德福（John Bradford）說，印度致力打造這艘航母，反映出新德里「維持世界級海軍的長期願景」。

他指出，雖然在飛彈時代，任何航母的生存力都有日益迫切的問題，但如美、中、英、日等國主要海軍，都正在加倍投資航母。從這層意義來說，印度仍在競爭的行列中。

印度第1艘自製航母「維克蘭特」號（INS Vikrant）8月25日從科契（Kochi）出發，進行海試的畫面。（美聯社）

INS Vikrant - the Pride of New India. #INSVikrant pic.twitter.com/WBVcvVSR9O — Sambit Patra (@sambitswaraj) September 2, 2022

「維克蘭特」號的排水量約為4萬噸，比印度第一艘航母「超日王」號（INS Vikramaditya），還有美、中、英等國的航母都小，但卻比日本的航母大。

當艦上航空隊徹底發揮戰力時，包括米格（MiG）-29K在內，「維克蘭特」號可搭載多達30架戰機。而它的最高時速估計為52公里，航程可達13,890 公里。

美國海洋歷史學家馬漢（Alfred Thayer Mahan）曾說，任何控制印度洋的人將主宰亞洲。隨著控制印度洋的競爭加劇，新德里所關心的，就是不讓中國在這場競賽中領先。

而解放軍已有兩艘航母，第3艘正在艤裝，第4艘準備開建，未來隨時都能有1艘在印度洋巡航。要是印度在這場競賽內落居中國下風，那北京的影響力將大增，而這對新德里而言是警訊。

印度為了因應這挑戰，勢必要打造更多航母。新德里除了剛服役的「維克蘭特」號外，還有從俄羅斯買來的「超日王」號。

分析指出，印度為了維護海上利益，勢必要有1艘航母常駐在東西兩岸。然而，航母1年有2—3個月須要進廠維修，因此可能會時常出現只有1艘航母能用的狀況。而要避免這種狀況，唯一的方法，就是趁早打定主意建第3艘航母。

然而，對印度來說，打造「維克蘭特」號並不容易。新德里2003年就簽約進行設計和打造，但直到2009年2月才安放龍骨，時至2013年8月才終於下水。接著又因重新設計，從俄羅斯取得航空設備出問題，還有新冠疫情大流行等種種問題，拖到現在才服役。

不過，專家說，印度造船業得以從中汲取經驗，並提升造船能力。美軍太平洋司令部聯合情報中心前作戰處長舒斯特（Carl Schuster）說，如今印度已有專門技術，能更快打造下一艘航母，甚至能有更好的設計。