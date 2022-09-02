國際能源總署(IEA)「2050淨零全球能源部門路徑圖」報告指出，2050年要達淨零排放，仍需靠公民和企業的行為改變，來抑制能源需求增長，並促進清潔能源轉型來減排，高雄為了加速淨零腳步，除了執行既有減碳政策外，更要求產業提出短、中、長期減量目標，碳排減量已超前國家目標。

高市府環保局表示，未來設備運具的電氣化、氫氣使用和CCUS部署將不斷增加，但要達到2050年淨零排放，仍需靠公民和企業行為改變，根據國際能源總署報告指出，公民和企業行為改變將對減少淨零排放的能源需求和排放方面發揮重要作用。

環保局指出，高雄市2020年碳排已較2005年減量達1283萬噸，市府為了加速淨零腳步，除了執行既有減碳政策外，更要求產業提出短、中、長期減量目標，其中高雄市前3大排放源中鋼、中油、台塑透過製程改善及能源效率提升和創新減碳技術等措施，預計至2030年可再減碳606萬噸。

另外，高市府要求轄內15座汽電共生廠於2025年脫煤340萬噸，新增產業園區於營運期間逐年提升綠電佔比，有效減碳94萬噸，高雄市也加速運具電動化汰換老舊機車，至2030目標將電動機車佔比提升至15％，可減碳8萬噸，最後配合國家能源轉型總計再減碳1578萬噸，搭配民眾生活行為改變，2030年將可望朝減量40％邁進。

環保局長張瑞琿表示，高雄市為達成2050淨零排放目標，訂定「淨零城市管理自治條例草案」，以能源、產業、生活、社會4大轉型措施為架構，推出18項具體策略，落實淨零行動。草案目前正廣納市民、產業界、公民團體建議，期望凝聚社會共識，可望於年底提送議會審議。