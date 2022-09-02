財團法人公共關係基金會今日舉辦「2022傑出公關獎」頒獎典禮，頒發年度表現傑出的公關品牌獎項，除了國內知名大型企業、集團在得獎名單，旅行業品質保障協會發言人李奇嶽也拿下企業發言人獎優異獎，是旅行業首次有人獲得該殊榮。

發言人獎項分為公部門與私部門，由媒體從業者推薦並且交由專業媒體評審團評鑑，過去企業發言人得獎者包括台積電、台達電、全家、統一、中華航空、晶華酒店、遠雄集團、住商等知名企業。2022年公關基金會頒發的年度企業發言人優異獎由旅行業品質保障協會發言人李奇嶽獲得。

李奇嶽畢業於世新大學平面傳播系、世新觀光碩士、香港新亞研究所博士，早年曾任自立早報記者，爾後投入旅遊產業發展，現為摩境DoMo集團董事長、創新旅行社董事長、台北城市科大觀光系助理教授、品保協會發言人，產學經歷完整且熟稔觀光法規事務。

李奇嶽與媒體溝通良好，並致力於觀光產業政策事務協調以及消費權益保障，疫情期間經常為產業表達立場，爭取產業生存空間，傑出表現獲得評審團一致肯定，榮膺此獎項，也是旅行業首次能獲得此殊榮的發言人。

李奇嶽表示，能獲得這獎項實屬意外，感激長官給予的空間與指導，加上品保協會團隊的協助，還有母校世新大學的媒體養成教育及在城市科大觀光系任教中累積的觀光產業知識，才能有今天的獲獎，未來將持續精進，希望能與產業共好，為提升旅行產業服務品質與形象而努力。

品保協會理事長許禓哲指出，品保協會成立於1989年10月，是一個由旅行業組織成立來保障旅遊消費者的社團公益法人，不僅受交通部觀光局委託提供消費者旅遊糾紛調解服務，更致力於產業溝通，以提升產業服務品質為目的，很高興這一次能獲獎，不僅是對個人的肯定，更是對品保協會的肯定，也是旅行業之光。