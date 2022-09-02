文化部長李永得接受節目訪問提到，文化建設需要地方政府積極協助，與中央密切合作，但是台北市比其他縣市占優勢，不需要中央來補助，所以提出驚人的回饋抽成辦法。台北市議員李柏毅在市政總質詢時詢問市長柯文哲有何看法，對此，柯文哲痛批，是胡說八道。

李永得為空總土地利用問題多次與台北市政府隔空交鋒，副市長蔡炳坤甚至因此被氣到生病，而李永得今接受節目訪問，再次提到「文化設施在很多地方政府都很受歡迎，唯獨台北市，不一樣」把責任丟給台北市。

都發局長黃一平表示，空總目前是軍事用地，辦理多目標的臨時使用，所以提醒文化部應該在2年內要提出真正的都市計畫變更，而公共用地做商業使用條件，本來就有回饋，全國都會有這個原則。

針對李永得的言論，柯文哲也痛批，會請都發局和文化局正式新聞稿回應，不容許這種胡說八道的話在市面上流傳。李柏毅也提醒，北市府應立刻處理，不要把北市府當軟柿子。