移民署南區事務大隊高雄市專勤隊1日執行強化查察行動，單日查獲非法外來人口28人，其中還有1名通緝犯。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

失聯移工為了躲避查緝，跟高雄市專勤隊移民官大玩「躲貓貓」，躲在床底下用紙箱遮擋，還是被發現束手就擒。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

失聯移工高調群聚開中秋烤肉趴，擾民遭查獲真的「芭比Q」。移民署南區事務大隊高雄市專勤隊近期接獲多起失聯移工通報，日前兵分3路，於楠梓、仁武、岡山等地查獲非法外來人口28人，包含失聯移工21人，內有通緝犯1人；查獲非法雇主11人及非法仲介3人。其中10名移工在楠梓一處公寓內開趴烤肉，或是岡山養護之家移工在床底下跟移民官大玩「躲貓貓」，統統被帶回擇期遣返，另外雇主則函送勞政主管機關依法重罰。

高雄市楠梓區一處公寓內經常有外來人口聚餐飲酒，嘻笑談話聲經常影響鄰居安寧，鄰居不堪其擾向移民署檢舉，移民署獲報追查，鎖定住處後聯繫屋主協助，待屋主同意後進入查察，果真發現客廳聚集了10名越南籍失聯移工正在開心烤肉，當時處於酒酣耳熱之際，遭查獲時還渾然不覺。

據了解，10名失聯移工失聯期間都以工地臨時工、看護、餐廳服務生、洗碗工維生，移工們表示因為中秋節也是越南重要節日，所以提前相約慶祝開趴，想不到會被一舉查獲，如今只能去收容所繼續團圓；另外還有1名失聯移工企圖冒用他人居留證矇騙過關，不但馬上被移民官識破，還發現他曾經因為肇事逃逸，開庭未到遭橋頭地檢署通緝，直接將他逮捕歸案。

除此之外，當日移民署前往仁武、岡山兩地移工宿舍逐層檢查，其中岡山養護之家宿舍內失聯移工為了躲避查緝，跟移民官大玩「躲貓貓」，不僅在樓梯間上下穿梭，還有人躲在床底下用紙箱遮擋，最後還是乖乖束手就擒。移民署共計查獲非法外來人口28人，包含失聯移工21人，其中1人是通緝犯；另同時查獲非法雇主11人及非法仲介3人，將依法送辦。

高雄市專勤隊隊長趙志成表示，若聘雇來路不明的外來人口非法工作，依就業服務法最高可處罰鍰新台幣75萬元，5年內再犯更涉及刑責，最重將面臨3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣120萬元以下罰金，千萬不要以身試法。