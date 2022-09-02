受到颱風軒嵐諾逼近台灣，氣象局針對8縣市發布豪、大雨特報，新北市平溪國民中學、烏來德拉楠民族實驗小學今天中午12點開起停班、停課。新北市長侯友宜今早到災害應變指揮中心關心態風動態，呼籲市民朋友，尤其在東北角山區及北海岸活動民眾注意安全，盡量不要前往海邊。

侯友宜說，新北市的東邊跟北邊，在整個暴風圈看起來目前是擦邊球，但會帶來雨量及風力，市府持續關注，因為颱風雖降到中颱，但會不會回到強颱還在密切觀察，風雨影響新北市時間自9月2日至9月4日，預計9月4日海警解除，請民眾多加注意安全。

另根據氣象局最新資料顯示，第11號颱風軒嵐諾目在鵝鑾鼻東方海面向北北西移動，其暴風圈已進入巴士海峽及台灣東南部海面，對台灣東南部海面、東北部海面、北部海面及巴士海峽構成威脅。預計此颱風暴風圈未來有擴大之趨勢。

受軒嵐諾颱風影響，巴士海峽及台灣附近各海面風浪偏大；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼和綠島）、恆春半島沿海、澎湖與馬祖易有長浪發生，請避免前往海邊。台灣西半部、東北部、東部沿海空曠地區及澎湖、馬祖、蘭嶼、綠島易有9至11級強陣風；金門及西半部內陸地區亦有較強陣風。

氣象局今也針對8縣市發布大雨特報，提醒台北市、新北市、桃園市、新竹縣及宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園以北、新竹、苗栗、宜蘭地區和台中山區有局部大雨發生的機率，注意坍方、落石及溪水暴漲。