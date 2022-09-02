國民黨彰化市長參選人黃玉芬，2日在國民黨彰化黨部主委蕭景田、彰化副縣長洪榮章等真的陪同下，現身公所登記參選彰化市長。（吳建輝攝）

因涉及圖利及販賣偽農藥等罪官司纏身的北斗鎮長李玄在，地方盛傳遭停職的鎮長可能不選了，不過2日李玄在趕在登記日最後一天現身公所登記，現場擠進超過200支持者陪同，李玄在表示，他還有很多事情還沒做完，要對鄉親交代，相信司法會還給他清白。

彰化縣北斗鎮前鎮長李玄在，3年半前上任前因涉及圖利及販賣偽農藥等罪，二審被判有罪，今年3月遭停職仍勤走基層，不過地方盛傳他已經遭三審定讞，甚至入監服刑，外傳他已經提前被判出局，已經無法參選2022年鎮長選舉。

李玄在表示，他跟鄉親保證他是清白的，也對於司法審判有信心，相信會還給他清白，他說在正式登記後，根據地方制度法第78條第3項規定，如果他再當選就不能被停職，若順利當選，他會持續完成對選民的承諾，在任期內把所有事情做好。

另外國民黨彰化市長參選人黃玉芬，2日在國民黨彰化黨部主委蕭景田、彰化副縣長洪榮章等真的陪同下，現身公所登記參選彰化市長，黃玉芬表示，人民給了民進黨機會，換的是從失望變絕望，過去4年彰化市人口外移加劇，說明彰化青年對這塊土地感到失望，因此她希望能有新的思維給彰化新的方向，她所規劃的是一個脫胎換骨的大彰化。

黃玉芬說，彰化市的發展不能再等，彰化市一直以來，都缺乏前瞻性的完整規劃，包括道路拓寬、交通動線、停車空間、大眾運輸系統等，是她上任後首要面臨的挑戰與規劃，他會與王惠美縣長合作，在有限的財源規劃不會債留子孫的政策，才有讓彰化市脫胎換骨的機會，希望大家支持玉芬，給女性「黃玉芬」來持家！