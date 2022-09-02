國民黨苗栗縣長參選人謝福弘2日上午接受中廣千秋萬事主持人王淺秋專訪，談起國民黨內在苗栗是否有分裂或拉鋸的壓力，謝福弘表示從2個月前大家都不認識他，到現在很多民眾會送飲料給他幫他加油，加上許多民調都顯示支持度持續上升，而原本領先的對手卻持續下滑，所以目前呈現彎道超車的趨勢，對選情很有信心。

對於藍營是否分裂的問題，謝福弘表示為了議長執意參選，國民黨中央及地方已經花了半年溝通，主要還是礙於排黑條款，國民黨要堅持守住清廉勤政的價值，謝福弘沒有經營副業沒有經營砂石掩埋場之類的，而這也是苗栗的縣民所期盼的。長期觀察網路溫度計公開預測的當選率，他從大幅落後到昨天9月1日統計只和領先者差0.5％，而且好感度領先，對未來的選情更加樂觀。

談起苗栗的規劃與經營，謝福弘表示，縣長要有格局要有視野，要宏觀，領導人想把苗栗帶去哪裡，就能看出適不適合扛起縣長責任。他批評民進黨對苗栗真的有失公道，特別是小英男孩林智堅為了私心喊出竹竹併，沒有顧慮苗栗與新竹的區域平衡發展，簡直把苗栗人當傻瓜。昨天他發布10大幸福建設，就清楚描繪出苗栗發展的藍圖，他是有備而來，已準備要打造更進步的苗栗縣。

例如台灣鐵路的山海線交會在苗栗，也有一高和三高經過的便利，身在台灣交通最便利的地方這是苗栗縣的優勢，他當上縣長將以歷任老縣長打下的便利交通網，加上未來苗栗高鐵站就會有六大線路的幸福巴士及觀光巴士，引導更多民眾前來享受苗栗的半日遊、一日遊，加速推動休閒觀光。謝福弘強調，他參選不是為了私心，未來將專注在苗栗的進步與發展，給縣民幸福驕傲的家園。