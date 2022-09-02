國民黨台北市長參選人蔣萬安今日（2）公布9月份免費法律諮詢時段表。（圖／取自蔣萬安臉書）

國民黨台北市長參選人蔣萬安今日（2）公布9月份免費法律諮詢，除每周日外，每一天都有服務時段，從下午到晚間9點都有，地點更是遍及全台北市各區域。蔣表示，每個人都有需要被幫助的時候，他是律師出身，了解民眾的困擾，他與團隊一定義不容辭給予協助。不少網友則大讚，蔣雖忙著參選市長，卻仍不忘記立委職責，敬業態度值得肯定。

蔣萬安今日在臉書發文，貼出9月份免費法律諮詢時段表，強調每個人都有需要被幫助的時候，面對法律問題，心裡不免有疑惑，他自己是律師出身，了解民眾的困擾，9月份的法律諮詢已經規畫好，只要民眾有需要，萬安團隊絕對義不容辭。

此文發出後獲得網友熱烈迴響，紛紛留言：「萬安雖然在忙著選市長，卻仍不忘記立委職責，很讚！」「萬安跟某些腦子只想著權力的人就是不同」、「看你把立委當得那麼好，就可見你一定也會是位好市長」、「時段很多耶，地點也橫跨全台北市各區，有心了」、「很實用的資訊，蔣市長加油！」