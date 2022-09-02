21歲歌手李芷婷先前參加《2019中國好聲音》、《聲林之王》闖出知名度，今年3月她被周刊揭露與饒舌歌手湯竣博（Jinbo）交往，兩人7月還曬出情侶放閃照，女勾男熱吻的火辣照片引發網友熱議，沒想到近日有眼尖網友發現李芷婷突然退追蹤男友帳號，還寫下二字「解脫」，疑似暗示與湯竣博戀情告吹。

李芷婷今年3月被《CTWANT》報導秘戀湯竣博，隔月兩人大方公開戀情，5月兩人在IG直播連線吵架，李芷婷不滿男友處理感情的態度，又指湯竣博讓她沒安全感，讓她忍無可忍，數度在直播中哽咽，網上也出現許多關於男方花心史的爆料，讓兩人戀情再度受到關注。

李芷婷發文喊解脫。（圖／翻攝自zhiting_li IG）

7月李芷婷曬出在家中廚房的照片，表示：「廚房是家裡最喜歡的區域之一，承載油煙、美好佳餚誕生之處，偶爾會有失敗的料理上桌，每一次的經驗都在告訴我，我離廚神更進一步了」，最後一張被網友放大，在倒影中可見李芷婷坐在桌上，雙腿勾住男友，兩人的激情熱吻照讓人看得臉紅心跳，見部分網友謾罵，李芷婷也反擊：「我拍藝術照都可以導向成崩壞，請問我在這張照片裡面，違反法律了嗎？我有露點妨害風俗了嗎？如果你不能接受我的價值觀，覺得『李芷婷』只能維持18歲的模樣，那你可以選擇退追，謝謝你。」

網友猜李芷婷與男友分手。（圖／翻攝自Dcard）

正當外界以為李芷婷和男友交往穩定時，昨(1日)有網友在Dcard發文，以「李芷婷是不是分手了？」為題，表示剛剛看李芷婷配圖發文寫上：「解脫」，細查發現李芷婷好像退追蹤男友帳號，更隱藏過去跟戀情有關的貼文，懷疑兩人感情生變，其他網友回：「說真的不意外」、「怎麼可能！我不信！」、「但男方沒刪吧，還有影片欸」、「抖音跟男友的影片好像也沒了」，而李芷婷目前暫未回應。