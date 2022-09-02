今天在大聯盟場上勇士以3：0擊退洛磯，此戰他們派出菜鳥投手史崔德(Spencer Strider)掛帥先發，近況不錯的他大發神威，主投8局無失分更狂飆了16次三振，這一舉打破了隊史新猷，超越名人堂投手史莫茲(John Smoltz)的15次，目前他戰績來到9勝4敗，114.2局中能送出174次三振，自責分率僅2.67。

Most Ks in one game by an Atlanta Braves pitcher:

16 Spencer Strider in 2022 🔥🔥🔥🔥

15 John Smoltz in 2005

15 John Smoltz in 1992

14 Tommy Hanson in 2011

14 Greg Maddux in 2001

14 Denny Lemaster in 1966 pic.twitter.com/819x4yQtlP — Codify (@CodifyBaseball) September 2, 2022

勇士先發投手史崔德大殺四方，8局僅被敲2安打無失分，狂送16次三振且無任何保送，瘋狂一戰名留青史，打破了隊史紀錄(9局內)，原紀錄保持人是史莫茲的15次，他分別在1992、2005年創下，連同為隊史傳奇投手的葛拉文(Tom Glavine)、馬道斯(Greg Maddux)都未曾做到，史崔德真的太瘋狂！

不過史崔德卻表示自己沒太注意紀錄，受訪時說第5次三振後就沒在記了，直到賽後才得知打破隊史新猷，看來史崔德真的非常專注在對付每位打者。此戰他首局僅有1K，但次局直接用3K製造三上三下，3局1K，4到6局都穩定繳出2K，7局再次飆出連3K，8局則用2K強勢收尾，僅在5、8局被各敲1安。

而勇士打線沒白費史崔德的瘋狂演出，4局三壘手萊利(Austin Riley)對洛磯庫爾(Chad Kuhl)擊出陽春炮，緊接著5局繼續開火，野手哈里斯(Michael Harris II)再補上右外野方向陽春炮，游擊手史旺森(Dansby Swanson)則用一壘安打建功，全場他們不過僅敲出5支安打，但靠著史崔德完美演出，成功帶走最後勝利。