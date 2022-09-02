中福前董事長黃立中（中）今（2）日召開記者會。（陳柔蓁攝）

老牌紡織公司中福經營權之爭延燒，前董事長黃立中在失去經營權之後，今（2）日召開記者會指中福所發的重大訊息內容不實，因此盡快公開向社會大眾說明。

中福公司指出，前經營團隊與相關工作人員均被前董事長黃立中辭退，致無人可接交財務、業務、資產、現金、印鑑等。黃立中回應，公司指他將中福員工辭退所言不實，他手握員工聯名聲明，這些員工因無法苟同市場派以粗劣手法取得經營權，感到氣憤更遑論與之共事，便自行辭職。而目前還無法交接公司重要印鑑，是考慮到「8月17日股東會決議無效等相關訴訟」判決結果還沒出爐，移交可能損害中福公司及全體股東、大眾投資人之權益。

中福公司指出，新董事長視察中壢廠房時發見竟有機具正在拆除公司廠房，但未見有公告拆除執照，也未經任何內部核決程序。黃立中律師團回應，有關中福公司重要資產之處理，依據中福公司《各項事務核決權限表》等相關規定，屬董事長之職權。

中福公司指出，黃立中擔任董事長時，在查無用印申請紀錄之情況下自行攜出公司章與力歐公司以低於市場行情，簽署長達20年之土地租賃契約。黃立中律師團指出，中福公司重要資產之租賃契約書，其租金價格皆經專業人士勘估後，再依據其不動產估價報告書所決定。

對於中福增資福興未經審計委員會、董事會決議的質疑，黃立中律師團說，那是盈餘轉增資，跟現金增資的法律意義和程序不同。

黃立中律師團說，市場派之前要求中福公司應聘請四大會計師事務所進行財報簽核，但8月17日股東臨時會又表示不需四大會計師事務所簽核，其主張矛盾、立場前後不一。

黃立中律師團說，黃立中與姐姐黃小茜加起來股權不少，但在8月17日的股臨會改選中，3席董事、1席獨董補選案，連一席董事都沒選上；目前已有股東提起確認股東會決議無效等相關訴訟，全案已進入司法訴訟，目前正由商業法院審理中。被問及目前公司派掌握多少股權、由幾方勢力掌握？律師團回應還在查明。

黃小茜今日也出席黃立中記者說明會，被問及她之前出席市場派主導的臨股會的用意，她回應：「那時只是去了解。」至於今日現身，是因為對市場派入主中福後的作為感到失望嗎？她未正面回應，僅表示：「今天你都聽到了。」