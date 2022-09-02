富邦悍將洋投羅力原本要在今天進行引退賽，但受到颱風「軒嵐諾」影響比賽在上午宣布延賽，但仍吸引上百名球迷不畏風雨為了羅力限量商品而來，搶到頭香的黃先生上午9點就前來排隊，他說：「富邦有羅力真好！」

自從羅力拋出引退震撼彈後，球團就開始為他規劃一系列活動及商品，原本排定他最後兩場在台登板日是8月25日及9月2日，但今天受到颱風影響，確定將引退賽延到9月5日進行。

為了要收藏羅力相關紀念商品，球迷不畏風雨，下午不到3點就已經有超過百名球迷前來排隊，就是要搶限量139位羅力簽名會的名額，更有球迷是為了限量商品前來。

搶到頭香的黃先生上午9點就來排隊，他坦言自己並非羅力鐵粉，而是陳鴻文的球迷，但自己平時有在蒐集限量商品跟球，「鎖定他新竹百勝實戰球跟2顆引退記念球，大概會花到2萬元左右。」

「羅力實戰親簽百勝球」為羅力7月23日在新竹棒球場對上味全龍隊先發，繳出6局無失分的優質先發當天所使用的實戰球，由羅力親自題字與簽名，並附有悍將官方認證，限量10顆、售價10,039元。

砸重金就為了蒐藏、支持球員，黃先生說，當時勇壯在台灣時自己還小沒能參與到，能夠見證羅力拿下百勝說什麼也要把商品蒐藏起來，「我也感謝他，富邦有他真好，真的很難得有百勝的外籍投手。」他也透露，雖然引退賽延到下週一才進行，自己也會排除萬難想辦法進場跟羅力「說再見」。