原民文化園區35周年特展，夷將（左三）從反對者成為原民會主委，心情感受很深。（林和生攝）

台灣原住民族文化園區自1987年設立開園至今，正式邁入35周年，期間吸引超過1100萬人次入園參訪，此刻園區以特展方式回首來時路，夷將•拔路兒2日有感而發表示，當時他以反對者身分抗議園區開園，如今物換星移，以原民會主委見證這感動時刻。

原民文化園區以保存、傳承、推廣台灣原住民族文化為目標，在樂舞展演、藝術展覽、文物典藏、傳統建築及文化推廣上，有著重要貢 獻，且保存完整16族傳統建築及典藏文物，已成為全台規模最大的戶外博物館，是外界認識原住民族文化最佳場域。

夷將•拔路兒說，1987年7月18日園區開園時，他對當時所揭示的設立理念持反對意見，便與族人來到園區表達反對原住民族文化樣板化及商業化，因為當年政策是禁止在社區及校園說族語，卻設了一個園區說要保存原住民族文化。

他認為，原住民族文化的保存與發展若僅局限在園區內，將失去部落主體性，原住民族文化應該是要從部落扎根，然後才能發展，才能國際化。

開幕35周年特展中，展覽內容包含創立歷程、保存與維護原住民族文化的具體成果，夷將表示，值得一提的是，文化園區也是影響原民發展很重要的歷史場域，前總統李登輝1994年以國家元首身分，首次使用「原住民」取代「山胞」稱呼，談話地點就在原民文化園區內。

今年行政院長蘇貞昌成立「國家語言推動會報」，並擔任召集人，核定「國家語言發展方案」5年投入超過300億元，蘇揆也特地親自前往參與活動，並談到，蔡英文總統在2016年8月1日代表政府向原民道歉，傳達「尊重原住民才是這塊土地真正主人」。