隨著年紀增長，小腹越來越凸幾乎是現代人的命運。醫師表示，新研究證實，腰圍數值越大者罹患阿茲海默失智症的機率越高，加上腰圍越寬者愈常有代謝症候群及心血管疾病，而心血管疾病也會引發失智症，因此腰圍越寬，年老後罹患失智症機率越高，提醒民眾要控制腰圍，以預防失智症等重病上身。

敏盛醫院研究副院長江坤俊在「江P醫件事」中表示，年紀漸長，不論男女的賀爾蒙分泌都會減少，以女性而言，停經後，平均每年體重以0.5～1公斤速度增加，體重增加後脂肪也隨之產生；就男性而言，年長後男性賀爾蒙減少，會使得肌肉量減少，進而降低基礎代謝率，脂肪堆積速度也加速。

針對脂肪易堆積於腹部，江坤俊說明，因現代人常久坐，且腹部較不易被運動到，使得腹部容易堆積脂肪，腹部大量堆積脂肪也增加發炎因子，造成血管不健康，「由於失智症主要分為血管型與阿茲海默症兩種，因此腹圍越寬，出血型失智症機率越高。」

至於阿茲海默症，他表示，英國曾有一項針對11,000多人的研究，追蹤15年後，發現有800多人罹患阿茲海默症，分析這群人的身高、體重、腰圍後發現，腹圍越寬者越容易得到阿茲海默症。

另外，針對血管型失智症，美國波士頓大學曾針對700多人的腰圍、大腦含量、大腦體積的相關性，研究人員先量測受測者的腰圍，再做電腦斷層來測量大腦含量與體積，結果發現腰圍越大者，大腦含量與體積越小，未來也較易罹患失智症。

江坤俊提醒，由此可知，腰圍越寬者越容易罹患阿茲海默或是血管型失智症，因此民眾應注意自身腰圍，多運動腹部肌肉，例如可做訓練腹直肌、腹側肌、扭轉身體等動作，以縮小腰圍，如此可降低罹患代謝症候群、心血管疾病與失智症的風險。