年底的九合一選舉越來越近，各候選人逐漸堆出政策牛肉，不過無黨籍基隆市長候選人黃希賢指出，近日藍綠兩黨候選人除了捲入論文抄襲疑雲外，連部分政見內容也是抄他的，狂酸「既然藍綠都這麼愛抄襲，這麼沒出息，就讓最有想法、無黨無派的黃希賢出線，才是基隆人民的最大勝利！」

黃希賢今（2）日在臉書表示，藍綠兩黨推出的基隆市長候選人謝國樑、蔡適應都捲入論文抄襲疑雲，但他指出這兩人其實不只抄論文，連政見也抄了在地經營數十年的自己。

「藍綠兩顆爛蘋果，這一次通通現形！」黃希賢指出，他是最先喊出「基隆通」1280元月票的人，但謝、蔡跟著抄卻抄錯方向，稱要雙北的1280月票納入基隆，「殊不知基隆還沒有捷運、公車不通雙北，這樣的做法，對通勤族一點幫助都沒有。」

此外，黃希賢透露，包括威海營區蓋飯店、設置動漫基地、召開基隆捷運說明會等，也紛紛被另外兩位候選人跟進，狂酸「不知道他們是抄襲成性，還是對基隆在地不夠熟悉，沒有想法？」

黃希賢強調，這場選戰原本是「綠的挺抄襲，藍的不成器」，如今卻變成「藍綠挺抄襲，通通不成器」，讓他忍不住說「基隆人到底要忍受這兩顆爛蘋果多久？既然藍綠都這麼愛抄襲，這麼沒出息，就讓最有想法、無黨無派的黃希賢出線，才是基隆人民的最大勝利！」