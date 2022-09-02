據德國聯邦統計局周五公布的數據顯示，德國七月出口為月減2.1%，降幅低於預期；但是進口則意外地下滑，為月減1.5%。

根據路透此前的預估，七月出口年減2.3%，進口為增加0.8%。

統計局辦公室說，七月德國對俄羅斯出口為月減15.1%。由於俄羅斯入侵烏克蘭，西方國家度俄羅斯實施制裁，開始減少對俄羅斯出口，德國在三月對俄羅斯出口更為大減30%。

七月經季節調整後，德國貿易順差為54億歐元，高於此前預測的48億歐元盈餘。

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