中秋節將至，新北市高灘處提醒，隨著中央防疫政策的持續鬆綁，市民的生活又逐步回到了正常，但在防疫不鬆懈的原則下，今年中秋節新北河濱公園將全面不開放烤肉，建議民眾可改以騎乘自行車賞遊河濱過中秋，以健康愉悅心情，渡過後疫情時代下的中秋佳節。

高灘處說，新北市河濱公園僅有樹林原住民主題部落公園，開放民眾中秋節烤肉，不過考量疫情，今年不開放，但推薦3條賞月自行車路線，歡迎民眾騎乘自行車賞月。

路線1是大漢溪自行車道，連結三峽、大溪、鶯歌、新莊等多個知名觀光老街，行經新月橋、山佳沐心池、龍窯橋及山水步道等多處新興人氣打卡景點。

路線2為二重環狀自行車道，民眾搭乘捷運至三重站後，可繞行河濱自行車道騎行，全長約20公里，沿途可經過熊猴森樂園、五股濕地及微風運河等知名景點，可以享受各種不同的空間體驗。

第3條路線則是基隆河自行車道，五堵隧道開通後，沿著基隆河自行車道騎乘就可直達基隆市區，沿途景點有星光橋、星際公園遊戲場和具有歷史意義的五堵隧道等，十分值得一遊。

高灘處同時也提醒民眾，記得隨手帶走垃圾，共同維護現地環境清潔，以保護環境景觀及相關設施，讓美好的中秋佳節過後，大家仍然可以在河濱公園上盡情的享受休憩與活動。