桃園捷運因受疫情衝擊，虧損累計高達34億元，已大過資本額30億元，挨批要不是有市府在撐，一般公司早倒閉。捷運公司回應，已啟動減班措施樽節開支，雙北與桃園的股東也共識要增資，不過金額、時間未定，由於機捷5成旅客、7成票箱營收來自出入境旅客，中央也正評估入股。

桃園市議會2日進行桃園大眾捷運公司工作報告，多名市議員質詢桃捷公司虧損問題。市議員黃婉如批評，桃捷虧損金額大於資本額，若是一般民營公司早就倒閉，應該想辦法開源節流，既然股東有共識要增資，交通部也有想要入股，要趕緊訂出增資金額與時間，不要老是畫大餅喊喊口號，看得到吃不到。

市議員謝美英則憂心，倘若未來增資、交通部入股，恐會讓桃園的持股比例降低，盼桃捷公司確保桃園的持股不會被稀釋。另也建議，疫情時而嚴峻、時而趨緩，不能只能單靠出入境旅客支撐營收，在樽節方面要更加強力道，制定出更有效的開源節流措施。

對此桃捷公司董事長劉坤億坦言，截至今年7月虧損5億7千多萬，疫情自2020年爆發以來累計虧損22億多元，加上先前的虧損金額合計約34億元，的確已超過公司基本額30億元，機捷原本每日平均營運量約7萬多人，有一半以上為機場出入境旅客，疫情爆發後每日約減少2萬多人次的運量，8月雖有回升但仍不到5萬人次。

劉坤億表示，近期雙北與桃園的股東會議有共識要增資，不過金額與時間還未決定，由於機捷5成旅客、7成票箱營收來自出入境旅客，交通部也正在評估是否入股，目前很樂觀。

此外，市議員舒翠玲呼籲，桃捷公司要想辦法吸引南桃園的民眾搭乘，以機捷A21中壢環北站舉例說明，民眾從A21站搭到台北要花1個多小時，甚至比台鐵普通車還慢，無論時間、票價等都實在難以吸引民眾搭乘，運量自然低，機捷是公共服務業，不指望可以賺錢，但期盼能做到損益兩平。