南投縣2日確診481人，累計確診人數85952人，累計死亡294人。衛生局長陳南松表示，最近因為開學及入境人數增加，幼兒及長者確診數有上升趨勢，為鼓勵長輩打疫苗，揪團5人即送100元禮券，20人即可到定點施打疫苗。

陳南松表示，近期因學校開學及入境人數增加開放量，社區受Omicron亞型變異株威脅，國內新冠肺炎確診病例數呈增加趨勢，幼兒及65歲以上長者是重症高危險族群，為降低重症、住院或死亡風險，提升幼兒及長者接種率，增進社區群體免疫是當前要務。

陳南松說，為鼓勵長者接種新冠疫苗，南投縣推出促打新招「65歲以上長者揪團接種獎勵」，廣徵20歲以上民眾，尤其是具有群眾號召力的社區協會、社團或宮廟管委會幹部，協助縣內65歲以上長者揪團5人以上，揪團者可獲得100元禮券，接種疫苗的長者則能獲得口罩1盒或快篩試劑2劑；如果邀約超過20位長者，即可申請至定點接種，提升長者保護力。

陳南松指出，國內外專家學者都強調，即使打滿3、4劑新冠肺炎疫苗，仍可能會感染、傳播病毒，但是可以大幅降低重症和死亡，因此每個人都需要打疫苗，且要打好打滿；根據以色列研究顯示，60歲以上接種第4劑，可有效降低重症感染風險；另建議確診者可於發病日或確診日起3個月，且無急性症狀後，再接種新冠疫苗。